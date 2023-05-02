Не только фото горячие.

Боец UFC Рэйчел Остович разрывает соцсети фотографиями в купальнике.

Согласитесь, вы бы и не подумали, что эта девушка профессионально избивает людей в октагоне, если бы не прочитали первое предложение (или не были фанатом UFC)?

И тем не менее Рэйчел дралась в UFC до 2020 года, покинув промоушен после трех поражений подряд с общим балансом 4-6.

После небольшой паузы девушка перешла в бои на кулаках, где стартовала с победы над самой Пейдж ВанЗант.

Реальность такова.

Правильно говорят: В соцсетях принцесса, а в ринге - ужас легковеса. Или не говорят...