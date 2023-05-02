Sportsdaily
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❤️‍🔥😍❤️‍🔥 Кто эта красотка? Вы правда не знаете? Тогда готовьтесь удивляться 😲

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Не только фото горячие.

Боец UFC Рэйчел Остович разрывает соцсети фотографиями в купальнике.

Согласитесь, вы бы и не подумали, что эта девушка профессионально избивает людей в октагоне, если бы не прочитали первое предложение (или не были фанатом UFC)?

И тем не менее Рэйчел дралась в UFC до 2020 года, покинув промоушен после трех поражений подряд с общим балансом 4-6.

После небольшой паузы девушка перешла в бои на кулаках, где стартовала с победы над самой Пейдж ВанЗант.

Реальность такова.

Правильно говорят: В соцсетях принцесса, а в ринге - ужас легковеса. Или не говорят...

6 комментариев

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Kanonir152
Как-то у себе принцесс представлял более утонченно.
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Добрый Ретроград
Гром-баба. ЯБВ для разнообразия)
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UseR
Кому-то реально такое нравится? Во время ЮФС она ещё держала себя в теле, а сейчас просто подсвинок. На очень утонченных ценителей
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dronick
Кто эта красотка? Может правильнее было бы где красотка?
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Александр Бородин
Ну в плрнухе бы прижилась для почитателей жанра с такими, но так то какая на фиг красотка
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Евгений Стреблянский
Ответ Kanonir152
Как-то у себе принцесс представлял более утонченно.
Вот такие вот они - принцессы цирка.
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