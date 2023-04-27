Sportsdaily
Блог

😨 Скандал в лиге пощечин Даны Уайта! Комиссия Невады выявила наркотики и стероиды в организмах сразу шести участников соревнований

MMA MMA
Клубы Клубы
Дана Уайт Дана Уайт
UFC UFC
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Очень много химии.

Спортивная комиссия штата Невада отстранила шестерых участников лиги по пощечинам «Power Slap» из-за провальных допинг-тестов.

Сообщается, что в организме спортсменов были обнаружены стероиды и наркотики.

UFC president Dana White slammed as controversial videos from new Power Slap League go viral with woman knocked out and man left twitching on the floor

Ти Джей Томас, Джей Ривера, Крис Томас, Эндрю Провост, Исай Хинонес и Фрэнк Холланд будут дисквалифицированы.

Передают, что допинг-тесты выявили присутствие в организме спортсменов кломифен, гормональные и метаболические модуляторы, GW-1516, сульфоксиды, бупренорфин, дростанолон, тамоксифен, фентермин и болденон.

Комиссия назначила временное отстранение, продленное до проведения полного дисциплинарного слушания.

Напомним, что турнир принадлежит президенту UFC Дане Уайту.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий