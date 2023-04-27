Очень много химии.

Спортивная комиссия штата Невада отстранила шестерых участников лиги по пощечинам «Power Slap» из-за провальных допинг-тестов.

Сообщается, что в организме спортсменов были обнаружены стероиды и наркотики.

Ти Джей Томас, Джей Ривера, Крис Томас, Эндрю Провост, Исай Хинонес и Фрэнк Холланд будут дисквалифицированы.

Передают, что допинг-тесты выявили присутствие в организме спортсменов кломифен, гормональные и метаболические модуляторы, GW-1516, сульфоксиды, бупренорфин, дростанолон, тамоксифен, фентермин и болденон.

Комиссия назначила временное отстранение, продленное до проведения полного дисциплинарного слушания.

Напомним, что турнир принадлежит президенту UFC Дане Уайту.