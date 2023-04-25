🤑💰💰 Бой Джервонты Дэвиса против Райана Гарсии вошел в топ 5 самых коммерчески успешных в истории. Выше только Флойд и Канело ☁️
Говорите, что бокс мертв?
Недавно состоялся супербой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией за титул чемпиона мира. Поединок привлек колоссальное влияние публики, а значит и огромные доходы.
Трансляцию боя продавали на платформах Showtime и DAZN, которой воспользовались 1,2 миллиона человек.
Доход от продажи билетов составил 22,8 миллиона долларов, что сделало поединок пятым в истории Невады по сумме дохода.
Для понимания - бой «всея UFC» между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229 принес доход в 17,1 миллиона долларов.
Топ-5 самых коммерчески успешных боев.
1) Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо - 72,2 миллиона долларов.
2) Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора - 55,4 миллиона долларов.
3) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (первый бой) - 27,1 миллиона долларов.
4) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (второй бой) - 24,5 миллиона долларов.
5) Джервонта Дэвис против Райана Гарсии - 22,8 миллиона долларов.
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