Говорите, что бокс мертв?

Недавно состоялся супербой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией за титул чемпиона мира. Поединок привлек колоссальное влияние публики, а значит и огромные доходы.

Трансляцию боя продавали на платформах Showtime и DAZN, которой воспользовались 1,2 миллиона человек.

Доход от продажи билетов составил 22,8 миллиона долларов, что сделало поединок пятым в истории Невады по сумме дохода.

Для понимания - бой «всея UFC» между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229 принес доход в 17,1 миллиона долларов.

Топ-5 самых коммерчески успешных боев.

1) Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо - 72,2 миллиона долларов.

2) Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора - 55,4 миллиона долларов.

3) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (первый бой) - 27,1 миллиона долларов.

4) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (второй бой) - 24,5 миллиона долларов.

5) Джервонта Дэвис против Райана Гарсии - 22,8 миллиона долларов.