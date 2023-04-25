Sportsdaily
Блог

🤑💰💰 Бой Джервонты Дэвиса против Райана Гарсии вошел в топ 5 самых коммерчески успешных в истории. Выше только Флойд и Канело ☁️

Джервонта Дэвис Джервонта Дэвис
Клубы Клубы
Райан Гарсия Райан Гарсия
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Говорите, что бокс мертв?

Недавно состоялся супербой между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией за титул чемпиона мира. Поединок привлек колоссальное влияние публики, а значит и огромные доходы.

Трансляцию боя продавали на платформах Showtime и DAZN, которой воспользовались 1,2 миллиона человек.

Доход от продажи билетов составил 22,8 миллиона долларов, что сделало поединок пятым в истории Невады по сумме дохода.

Gervonta Davis and Ryan Garcia during their bout. Image: Alamy

Для понимания - бой «всея UFC» между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым на UFC 229 принес доход в 17,1 миллиона долларов.

Топ-5 самых коммерчески успешных боев.

1) Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо - 72,2 миллиона долларов.

2) Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора - 55,4 миллиона долларов.

3) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (первый бой) - 27,1 миллиона долларов.

4) Сауль Альварес против Геннадия Головкина (второй бой) - 24,5 миллиона долларов.

5) Джервонта Дэвис против Райана Гарсии - 22,8 миллиона долларов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий