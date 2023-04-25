Россиянка уже 3 года как закончила карьеру профессиональной теннисистки.

Жук - выпускница Академии Жюстин Энен в Бельгии. Свой первый турнир ITF она выиграла в Шымкенте и стала только семнадцатой 14-летней теннисисткой в истории ITF, кому удалось выиграть Открытый турнир в этом возрасте, став в один ряд с Жюстин Энен и Динарой Сафиной.

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, где она обыграла в финале Анну Блинкову в двух сетах, 7:5, 6:4. Россиянка не проиграла ни одного сета за весь турнир.

Жук стала только второй россиянкой, выигравшей титул юниорского Уимблдона после финала 2002 года, когда Вера Душевина победила Марию Шарапову.

Жук дебютировала в WTA-туре в Майами США в 2016 году, получив от организаторов Wild Card, но в первом же раунде уступила Чжан Шуай.

В 2019 году Жук пробилась через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису, но проиграла в первом раунде немке Лауре Зигемунд 3:6, 3:6.

В 2020 году из-за травм Софья сначала приостановила карьеру, а затем заявила, что возвращаться на корт не планирует.

«Я, конечно, ни от чего не зарекаюсь, но на данный момент точно этого не планирую. С 15 лет у меня большие проблемы со спиной. Из-за постоянных травм и мотаний по врачам я очень устала ментально. Ты часами торчишь на массаже, физиопроцедурах, терпишь боль... Прошло уже полтора года, как я не играю, а я до сих пор от этого не отошла.

По торчанию на корте я совсем не скучаю! Когда ты весь день только и делаешь, что играешь в теннис... Нет, когда я об этом думаю – то совсем не скучаю».

Жук сейчас живет в США и активно развивает собственные соцсети, в том числе аккаунт на OnlyFans.