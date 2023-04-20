Неправильно это, дядя Дана.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал решение Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии сделать ставку в размере всего гонорара на предстоящий бой.

«Бывало ли когда-нибудь такое, чтобы бойцы договаривались сделать ставку в виде всего гонорара за бой и сдержали слово?

В любом случае, это нужно прекратить. Бои - это тяжелый труд, а результат поединка непредсказуем. Удача играет большую роль. Не говорите, что ставите свой гонорар на бой, потому что такого никогда не было и не может быть. Это глупо.

Нужно много тренироваться, чтобы заработать себе на хлеб, а затем наслаждаться жизнью. Храни вас Господь», - заявил Макгрегор.

По поводу аналогичного пари с Чендлером Конор сказал:

«Я зарабатываю больше, чем весь дивизион вместе взятый, так что это невозможно. Я бы мог поставить небольшую часть, но это будет смешно, так что нет. Я берегу с трудом заработанные деньги для своих близких».