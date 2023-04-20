Было и такое.

Майк Тайсон, которого часто называют «самым опасным человеком на планете», признался, что в его жизни был человек которого он по-настоящему боялся.

В книге «Железные амбиции: моя жизнь с Касом Д'Амато», вышедшей в 2017 году, 56-летний боксер написал:

«Я каменел, когда был наедине с Касом. Если бы он позвонил мне со словами «Майк, мне нужно с тобой поговорить», то мне бы стало плохо. Он давал подробную критику моих боев.

Люди видят публичные торжества моих сенсационных нокаутов, но они не слышали, как Кас разговаривал со мной после боя!

Он заставлял меня чувствовать себя говном, играл с моими эмоциями. Он пытался донести до меня что-то весь день».

Тем не менее, Тайсон считает Д'Амато человеком, который помог ему достигнуть серьезных достижений в карьере.

Кас Д′Амато скончался в 1985 году.