«Тебе ли об этом говорить?».

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг отреагировал на список топ-15 сильнейших бойцов MMA, составленный Хабибом Нурмагомедовым.

Американский спортсмен написал:

«Брат, этот список - дерьмо собачье!».

Забавно, но даже подписчики Стерлинга не поддержали его.

💭 «Если бы это был топ-15 самых конченных бойцов, то ты бы точно оказался в нем».

💭 «Покажи свой список. Это всего лишь субъективное мнение».

💭 «Ты же не думаешь, что должен здесь оказаться?».

💭 «Тебе ли об этом говорить?».

Напомним, что Алджамейн Стерлинг одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в MMA. Он является чемпионом UFC в легчайшем весе.