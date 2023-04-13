🤬 «Этот список - дерьмо собачье!». Стерлинг отреагировал на топ-15 бойцов MMA по версии Хабиба. Фанаты его не поддержали
«Тебе ли об этом говорить?».
Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг отреагировал на список топ-15 сильнейших бойцов MMA, составленный Хабибом Нурмагомедовым.
Американский спортсмен написал:
«Брат, этот список - дерьмо собачье!».
Забавно, но даже подписчики Стерлинга не поддержали его.
💭 «Если бы это был топ-15 самых конченных бойцов, то ты бы точно оказался в нем».
💭 «Покажи свой список. Это всего лишь субъективное мнение».
💭 «Ты же не думаешь, что должен здесь оказаться?».
💭 «Тебе ли об этом говорить?».
Напомним, что Алджамейн Стерлинг одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в MMA. Он является чемпионом UFC в легчайшем весе.
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