И не только его.

Легендарный скейтбордист Тони Хоук рассказал, как культовая франшиза «Tony Hawk's Pro Skater» изменила его жизнь.

Компания Activision выпустила игру «Tony Hawk's Pro Skater» в 1999 году для PlayStation и сразу получила признание критиков.

Далее последовал «Pro Skater 2» в 2000 году, а потом уже всемилюбимый «Tony Hawk's Pro Skater 3», вышедший в 2001 году.

Первоначально Хоук отказался от предложения издательства в размере 500 000 долларов за использование своего имени в названии игры.

В 2018 году Хоук сказал: «Когда была выпущена четвертая игра, мой главный контакт в Activision пригласил меня на обед в Лос-Анджелесе. Он не был главой, но определенно курировал производство нашей игры».

Хоук признался, что был шокирован, когда ему выписали 4 миллиона долларов после выхода «Tony Hawk's Pro Skater 4» в 2002 году.

«Это был мой ежегодный заработок. Я не хочу преуменьшать это... но видеоигра изменила мою жизнь», - добавил скейтер.

По словам Хоука, исполнительный директор Activision сказал ему, что первые три части франшизы «Pro Skater» по-прежнему были в топ-10 продаж в то время.

Компания хотела выкупить права на будущие игры, чувствуя, что франшиза затянется.

«Когда они были близки к запуску игры, то начали ощущать большой ажиотаж.

Они знали, что в целом игра будет хорошей, и почувствовали всплеск интереса. Поэтому мне предложили выкуп, а не процент - прямо перед запуском игры.

Сейчас целое поколение детей спрашивает меня, назван ли я в честь видеоигры», - сказал Хоук.

Серия Pro Skater принесла компании Activision около 1,4 миллиарда долларов.