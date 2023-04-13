Хорошая идея!

Британский бизнесмен Саймон Джордан дал взрывной инсайд, касательно проведения сразу нескольких боксерских супербоев в супертяжелом весе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Джордан рассказал, что в его кругах обсуждают слухи, касательно проведения мини-турнира на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Фьюри подерется с Усиком, в то время как Уайлдер выйдет на бой с Джошуа.

Два победителя вышеупомянутых боев встретятся друг с другом на Ближнем Востоке в финальном поединке.

«Вокруг много всего происходит...

Есть серьезные слухи, что на Ближнем Востоке состоится серия боев, в которых примут участие Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер.

Ожидается три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательной разборки.

Это соответствует словам Энтони Джошуа, который заявил, что не будет драться до декабря», - заявил Джордан.