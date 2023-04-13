А справедливо ли?

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал свой вариант топ-15 бойцов MMA в истории.

1) Емельяненко/Джонс 2) Сен-Пьер 3) Андерсон Силва 4) Деметриус Джонсон 5) Даниэль Кормье 6) Генри Сехудо 7) Жозе Альдо 8) Камару Усман 9) Адесанья 10) Би Джей Пенн 11) Ройс Грейси 12) Кутюр/Веласкес 13) Шогун/Маурисио Руа 14) Филипович/Миочич 15) Круз/Эдгар.

Многие раскритиковали россиянина за отсутствие в списке Конора Макгрегора, которого считают главным соперником Хабиба в карьере.

💭 «Как насчет Конора Макгрегора?».

💭 «Макгрегор должен быть в этом списке! Не будь таким токсичным... прекрати...».

💭 «Можно ненавидеть Конора, но нет смысла игнорировать его в топ-10, не говоря уже о рейтинге топ-15».

💭 «Это хороший список, но, исключение Конора означает, что ты никогда не побеждал сильных бойцов».

💭 «Очень скромно не добавить себя в список. Дагестанские парни воспитаны по-другому».

💭 «Он настолько скромный, что не включил себя в топ-15».