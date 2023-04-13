🤬 «Получается, что ты никогда не побеждал сильных бойцов». Хабиба раскритиковали за отсутствие Макгрегора в списке топ-15 MMA
А справедливо ли?
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал свой вариант топ-15 бойцов MMA в истории.
1) Емельяненко/Джонс 2) Сен-Пьер 3) Андерсон Силва 4) Деметриус Джонсон 5) Даниэль Кормье 6) Генри Сехудо 7) Жозе Альдо 8) Камару Усман 9) Адесанья 10) Би Джей Пенн 11) Ройс Грейси 12) Кутюр/Веласкес 13) Шогун/Маурисио Руа 14) Филипович/Миочич 15) Круз/Эдгар.
Многие раскритиковали россиянина за отсутствие в списке Конора Макгрегора, которого считают главным соперником Хабиба в карьере.
💭 «Как насчет Конора Макгрегора?».
💭 «Макгрегор должен быть в этом списке! Не будь таким токсичным... прекрати...».
💭 «Можно ненавидеть Конора, но нет смысла игнорировать его в топ-10, не говоря уже о рейтинге топ-15».
💭 «Это хороший список, но, исключение Конора означает, что ты никогда не побеждал сильных бойцов».
💭 «Очень скромно не добавить себя в список. Дагестанские парни воспитаны по-другому».
💭 «Он настолько скромный, что не включил себя в топ-15».
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