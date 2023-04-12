«Он не раскаялся». Оскар Писториус останется в тюрьме. Суд отказал спортсмену в условно-досрочном освобождении

Не поверили.

Паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу отказали в условно-досрочном освобождении.

В ЮАР прошло заседание суда, которое рассматривало прошение спортсмена об освобождении из тюрьмы за убийство Ривы Стенкамп.

36-летний бегун первоначально был приговорен к 5 годам лишения свободы, а затем, после обращений родителей девушки и протестов прокуратуры, срок был увеличен до 13 с половиной лет заключения. Сообщается, что следующее прошение он сможет подать не раньше августа 2024 года.

Мать Стенкамп выступила перед судом по условно-досрочному освобождению Писториуса, где сказала, что Оскар «не раскаялся и не реабилитировался».

Напомним, что Писториус изначально отрицал убийство девушки.

Адвокат семьи убитой сказала: «Если он не очистится, то они не почувствуют, что он может быть свободен.

Он убийца их дочери. Для них это пожизненное заключение».