Sportsdaily
Блог

«Он не раскаялся». Оскар Писториус останется в тюрьме. Суд отказал спортсмену в условно-досрочном освобождении

Оскар Писториус Оскар Писториус
Клубы Клубы
Легкая атлетика Легкая атлетика

Не поверили.

Паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу отказали в условно-досрочном освобождении.

В ЮАР прошло заседание суда, которое рассматривало прошение спортсмена об освобождении из тюрьмы за убийство Ривы Стенкамп.

36-летний бегун первоначально был приговорен к 5 годам лишения свободы, а затем, после обращений родителей девушки и протестов прокуратуры, срок был увеличен до 13 с половиной лет заключения. Сообщается, что следующее прошение он сможет подать не раньше августа 2024 года.

Disgraced Paralympian Oscar Pistorius will remain in prison after being denied parole. Credit: Alamy

Мать Стенкамп выступила перед судом по условно-досрочному освобождению Писториуса, где сказала, что Оскар «не раскаялся и не реабилитировался».

Напомним, что Писториус изначально отрицал убийство девушки.

Адвокат семьи убитой сказала: «Если он не очистится, то они не почувствуют, что он может быть свободен.

Он убийца их дочери. Для них это пожизненное заключение».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий