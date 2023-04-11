Очень любит бои.

Дана Уайт рассказал, как сильно Дональд Трамп любит смешанные боевые искусства.

Напомним, что бывший президент США посетил турнир UFC 287, мгновенно став главной звездой мероприятия.

Трамп занял место возле босса UFC Даны Уайта, а также Кид Рока и Майка Тайсона.

«Дональд Трамп звонит мне два раза в месяц и общается со мной около часа о прошедших боях.

Он знает всех, кто с кем бьется и кто кого победил. Он большой поклонник боев. Любит это.

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль - любимые бойцы Трампа», - сказал Уайт.