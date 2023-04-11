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⭐🦅 «Дональд звонит мне два раза в месяц - мы обсуждаем прошедшие бои». Дана Уайт рассказал, за кого Трамп болеет в UFC

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Дана Уайт Дана Уайт
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Колби Ковингтон Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль Хорхе Масвидаль
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Очень любит бои.

Дана Уайт рассказал, как сильно Дональд Трамп любит смешанные боевые искусства.

Напомним, что бывший президент США посетил турнир UFC 287, мгновенно став главной звездой мероприятия.

Donald Trump Cheered During Surprise Appearance With Kid Rock at UFC Event

Трамп занял место возле босса UFC Даны Уайта, а также Кид Рока и Майка Тайсона.

«Дональд Трамп звонит мне два раза в месяц и общается со мной около часа о прошедших боях.

Он знает всех, кто с кем бьется и кто кого победил. Он большой поклонник боев. Любит это.

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль - любимые бойцы Трампа», - сказал Уайт.

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