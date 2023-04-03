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«Разве это не безумно?» 😱 В сети завирусилось видео, где Энтони Джошуа встречает знакомого, с которым они вместе сидели в тюрьме

Энтони Джошуа Энтони Джошуа
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Вот это совпадение.

В социальных сетях появилось видео, на котором Энтони Джошуа встречает парня, с которым они вместе сидели в тюрьме.

Эти кадры, судя по всему, были сняты во время боя Диллиана Уайта с Джермейном Франклином в ноябре, но опубликованы они были только недавно. На видео Джошуа разговаривает с кем-то в толпе, и, оказывается, что эти двое встречались раньше. Боксер говорит:

«Я не могу вспомнить, меня столько раз били по голове. Мы вместе сидели в тюрьме Рединг много лет назад. Сумасшедше! Разве это не безумно?»

Джошуа выглядел очень радостным, когда встретил своего старого знакомого и с удовольствием сфотографировался с ним. 

Энтони публично рассказывал о своем пребывании в тюрьме в интервью talkSPORT в 2020 году. Он провел «пару недель» в тюрьме за «драки и другие безумные вещи», прежде чем стать профессиональным боксером.

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