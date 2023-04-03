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Вчера Женя Медведева посетила матч Кубка России между «Динамо» и «Акроном».

Фигуристка сотрудничает с московским футбольным клубом и частенько поддерживает команду на матчах. На этот раз Женя пришла с друзьями, но большую часть времени она провела в обществе фигуриста Дмитрия Чигирева. Почти на всех фотографиях пара была запечатлена вместе.

Медведева даже удостоилась чести ударить в легендарный гонг, расположенный на стадионе «Динамо».

Этой традиции уже почти сотня лет — звук гонга означает, что до конца основного времени осталось 5 минут. И Женя получила уникальную возможность тоже в него ударить.

Только получилось не очень громко 😅

К сожалению, присутствие Медведевой не помогло «Динамо» — московская команда проиграла в серии послематчевых пенальти.