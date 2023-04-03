Медведева вновь посетила матч «Динамо». Женя мило болтала с Чигиревым на трибунах и даже ударила в гонг 😏🔔
Главная болельщица «бело-голубых».
Вчера Женя Медведева посетила матч Кубка России между «Динамо» и «Акроном».
Фигуристка сотрудничает с московским футбольным клубом и частенько поддерживает команду на матчах. На этот раз Женя пришла с друзьями, но большую часть времени она провела в обществе фигуриста Дмитрия Чигирева. Почти на всех фотографиях пара была запечатлена вместе.
Медведева даже удостоилась чести ударить в легендарный гонг, расположенный на стадионе «Динамо».
Этой традиции уже почти сотня лет — звук гонга означает, что до конца основного времени осталось 5 минут. И Женя получила уникальную возможность тоже в него ударить.
Только получилось не очень громко 😅
К сожалению, присутствие Медведевой не помогло «Динамо» — московская команда проиграла в серии послематчевых пенальти.
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