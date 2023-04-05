Какая пара.

Джейк Пол объявил, что находится в отношениях с чемпионкой мира по конькобежному спорту Юттой Лердам.

До этого боксер встречался с инстаграм-моделью Джулией Роуз, но, как сообщается, они расстались в конце прошлого года. Но вот, спустя несколько месяцев, Пол раскрыл имя своей новой избранницы.

В своих соцсетях он опубликовал фотографии с 24-летней Юттой Лердам, подписав их: «Теперь я голландец».

Согласно голландскому изданию De Telegraaf, Пол и Лердам впервые были замечены вместе на показе мод Hugo Boss в Майами.

В отличие от своего бойфренда, Лердам одержала победу в своем последнем соревновательном выступлении — она выиграла золото на дистанции 1000 метров на Кубке мира по конькобежному спорту в Калгари, Канада. Ютта прошла трассу менее чем за 1 минуту 13 секунд, в четвертый раз подряд заняв первое место в гонке.

Пола точно можно назвать везунчиком, ведь Лердам вскружила головы множеству мужчин. Не зря ее называют одной из красивейших спортсменок современности.

Везунчик, не правда ли?