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🎶💖 «Я люблю пьяный голос Макгрегора». Конор решил запеть в Твиттере. Узнаете песню?

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Кто знает гимн?

Конор Макгрегор продолжает беспокоить общественность в Твиттере. На сей раз ирландец запел.

Конор не стал объяснять причины (как обычно) и просто выложил запись, дополнив ее ирландским флагом 🇮🇪.

В комментариях отметили новый талант Конора.

💭 «Я люблю пьяный голос Макгрегора».

💭 «Отличная песня».

💭 «Отличное исполнение, Конор. Ну задумывался о карьере певца?».

💭 «Конор - единственный человек в Твиттере, который использует эту функцию».

💭 «Самый мощной твит, который я видел».

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