🎶💖 «Я люблю пьяный голос Макгрегора». Конор решил запеть в Твиттере. Узнаете песню?
Кто знает гимн?
Конор Макгрегор продолжает беспокоить общественность в Твиттере. На сей раз ирландец запел.
Конор не стал объяснять причины (как обычно) и просто выложил запись, дополнив ее ирландским флагом 🇮🇪.
В комментариях отметили новый талант Конора.
💭 «Я люблю пьяный голос Макгрегора».
💭 «Отличная песня».
💭 «Отличное исполнение, Конор. Ну задумывался о карьере певца?».
💭 «Конор - единственный человек в Твиттере, который использует эту функцию».
💭 «Самый мощной твит, который я видел».
Комментарии