Sportsdaily
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🛹 Майк Тайсон решил доказать Тони Хоуку, что запрыгнуть на скейтборд очень просто. Если вам грустно, то посмотрите это видео 😂😂😂

Тони Хоук Тони Хоук
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Это вам не Холифилда лупить!

Видео, в котором Майк Тайсон учится кататься на скейтборде с Тони Хоуком, обрело вторую молодость, снова став вирусным в социальных сетях.

У Тайсона в подкасте было множество специальных гостей: от Гробовщика (звезда WWE) и Джо Рогана до звезд UFC Пэдди Пимблетта и Исраэля Адесаньи. Однако главный казус произошел с легендой 00-ых Тони Хоуком.

Именитый скейтбордист предложил Железному Майку запрыгнуть на скейтборд, дабы удивить всех своим многогранным талантом.

Хоук спросил: «Ты когда-нибудь стоял на скейтборде раньше?».

Майк ответил без слов, прыгнув на скейт. На секунду показалось, что ему удалось поймать равновесие, но спустя несколько секунд Тайсон оказался на кресле - зато упал красиво.

Тони не смог сдержать смех.

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