🛹 Майк Тайсон решил доказать Тони Хоуку, что запрыгнуть на скейтборд очень просто. Если вам грустно, то посмотрите это видео 😂😂😂
Это вам не Холифилда лупить!
Видео, в котором Майк Тайсон учится кататься на скейтборде с Тони Хоуком, обрело вторую молодость, снова став вирусным в социальных сетях.
У Тайсона в подкасте было множество специальных гостей: от Гробовщика (звезда WWE) и Джо Рогана до звезд UFC Пэдди Пимблетта и Исраэля Адесаньи. Однако главный казус произошел с легендой 00-ых Тони Хоуком.
Именитый скейтбордист предложил Железному Майку запрыгнуть на скейтборд, дабы удивить всех своим многогранным талантом.
Хоук спросил: «Ты когда-нибудь стоял на скейтборде раньше?».
Майк ответил без слов, прыгнув на скейт. На секунду показалось, что ему удалось поймать равновесие, но спустя несколько секунд Тайсон оказался на кресле - зато упал красиво.
Тони не смог сдержать смех.
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