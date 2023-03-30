😱😱😱 Аня Тейлор-Джой - фанатка UFC? Звезда сериала «Ход королевы» посетила бой Гейджи - Физиев. Эмоции актрисы попали в кадр
UFC - шахматы в октагоне?
Голливудская звезда Аня Тейлор-Джой посетила UFC 286, где главным событием был бой Джастина Гейджи против Рафаэля Физиева.
Звезда сериала «Ход королевы» попала в кадр совершенно случайно, когда камеры снимали комментаторскую позицию.
Можно заметить, что девушка была очень впечатлена поединком.
Напомним, что Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).
Как думаете, что так удивило актрису?
Комментарии