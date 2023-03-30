UFC - шахматы в октагоне?

Голливудская звезда Аня Тейлор-Джой посетила UFC 286, где главным событием был бой Джастина Гейджи против Рафаэля Физиева.

Звезда сериала «Ход королевы» попала в кадр совершенно случайно, когда камеры снимали комментаторскую позицию.

Можно заметить, что девушка была очень впечатлена поединком.

Напомним, что Гейджи победил решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Как думаете, что так удивило актрису?