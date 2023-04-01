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😩 «Усы подрисовать и будет Марио». Вышел очень душный ЧБД с Хасбиком - его никто не понимал и боялись обидеть

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Съел всю клубнику, кидался орешками и обзывался.

Сегодня вышел первый за год выпуск популярного шоу «Что было дальше?», где известные комики отгадывают истории участников.

Гостем выпуска стал блогер Хасбик, являющийся официальным лицом UFC.

За несколько часов передачу посмотрели уже более 8 миллионов человек, хотя многие и жалуются на неполадки видеоплеера.

Проблемы новой платформы стали не единственным поводом для критики, поскольку многих разочаровал сам гость - Хасбик.

Комики боялись его обидеть, но зато этого не боялся сам Хасбулла, который постоянно обзывал их, а потом и вовсе начал бросаться орехами.

Кроме того, Хасбик постоянно ел клубнику, которую макал в шоколадный фонтан с надписью «Дисней», и поэтому его было еще сложнее понять.

Мнение зрителей было единым.

Уже посмотрели?

1 комментарий

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Ojer
Ну зато не скучный, а то последние выпуски какие-то унылые были.
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