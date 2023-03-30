Макгрегор потребовал запретить «нелепую привычку» в октагоне. Конора достали «ракеты из соплей» 💦💦💦
Но потом все удалил.
Конор Макгрегор считает, что UFC стоит запретить бойцам сморкаться в октагоне и наказывать за нарушение этого правила вычетом очков.
Ирландец взял перерыв почти на 2 года после проигрыша техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье. Однако теперь Конор возвращается в октагон, и его первым соперником станет Майкл Чендлер.
В перерыве между тренировками Макгрегор посетил бой в легчайшем весе между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном, и у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях осталось неприятное впечатление после увиденного. Конору не понравилось, как Вера и Сэндхаген харкались и сморкались внутри клетки.
Макгрегор был настолько впечатлен увиденным, что прямо во время боя он отправился в соцсети, чтобы выразить свое недоумение.
«Только сейчас, в конце 4-го раунда, оба бойца схаркнули, а из каждой ноздри вылетело по две ракеты из соплей. У некоторых людей есть нелепая привычка. Это должно быть запрещено под угрозой вычета баллов».
Он добавил:
«В октагоне не должно быть никаких плевков или ракет из соплей. Должен быть вычет очков».
Однако вскоре Конор удалил оба поста, вероятно, опасаясь негативной реакции.
Вера и Сэндхаген — не единственные бойцы UFC, которые плюют и сморкаются в клетке. Справедливости ради, бойцам действительно нужно прочищать нос и горло, чтобы дышать, но для этого у них есть полотенца в их углах.
Как вы считаете, стоит ли UFC прислушаться к Макгрегору?
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