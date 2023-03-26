😱😱😱 «Эй, прямо здесь, детка». Двалишвили поднялся на трибуны, чтобы наказать фаната за комментарии в свой адрес
Тот всего лишь предложил бой со Стерлингом.
Появились кадры, на которых Мераб Двалишвили пытался подняться на трибуны, чтобы добраться до оскорбившего его зрителя.
Грузин пришел в ярость после того, как услышал крики болельщика о нем и его товарище по команде Алджамейне Стерлинге.
Видео инцидента появилось в интернете, и можно с уверенностью сказать, что зритель остался цел и невредим.
Напомним, что несколько недель назад Двалишвили победил бывшего чемпиона в легчайшем весе Петра Яна, что, возможно, стало его самой большой победой в карьере.
Грузин стал первым претендентом на чемпионский бой, но открыто признался, что не хочет драться со своим хорошим другом и товарищем по команде Стерлингом из уважения.
Поэтому на UFC San Antonio один фанат на трибунах предложил Мерабу выйти на ринг с действующим чемпионом.
«Скажи Алджо, что ты идешь за его поясом! Сделай так, чтобы поединок случился.
«Эй, как только Стерлинг надерет задницу Сехудо, я хочу, чтобы ты оказался с ним в восьмиугольнике», - закричал парень.
Похоже, что Двалишвили не оценил совет.
«Эй, прямо здесь, детка», - сказал он, поднявшись на трибуну.
Фанаты оценили видео.
💭 «Этот мужик, спасающий свою жизнь, вероятно, не будет спать 3 дня».
💭 «Буквальное определение интернет-бойца в реальной жизни».
💭 «Я в восторге от момента, где парень убегает от него».
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