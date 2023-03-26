Тот всего лишь предложил бой со Стерлингом.

Появились кадры, на которых Мераб Двалишвили пытался подняться на трибуны, чтобы добраться до оскорбившего его зрителя.

Грузин пришел в ярость после того, как услышал крики болельщика о нем и его товарище по команде Алджамейне Стерлинге.

Видео инцидента появилось в интернете, и можно с уверенностью сказать, что зритель остался цел и невредим.

Напомним, что несколько недель назад Двалишвили победил бывшего чемпиона в легчайшем весе Петра Яна, что, возможно, стало его самой большой победой в карьере.

Грузин стал первым претендентом на чемпионский бой, но открыто признался, что не хочет драться со своим хорошим другом и товарищем по команде Стерлингом из уважения.

Поэтому на UFC San Antonio один фанат на трибунах предложил Мерабу выйти на ринг с действующим чемпионом.

«Скажи Алджо, что ты идешь за его поясом! Сделай так, чтобы поединок случился.

«Эй, как только Стерлинг надерет задницу Сехудо, я хочу, чтобы ты оказался с ним в восьмиугольнике», - закричал парень.

Похоже, что Двалишвили не оценил совет.

«Эй, прямо здесь, детка», - сказал он, поднявшись на трибуну.

Фанаты оценили видео.

💭 «Этот мужик, спасающий свою жизнь, вероятно, не будет спать 3 дня».

💭 «Буквальное определение интернет-бойца в реальной жизни».

💭 «Я в восторге от момента, где парень убегает от него».