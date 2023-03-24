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😎 «Из 20 лет моей карьеры у меня было четыре слабых сезона». Фернандо Алонсо заявил, что считает свою карьеру уникальной и ни о чем не жалеет

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Не скромно, но правда.

Фернандо Алонсо подвел промежуточные итоги своей длинной и насыщенной карьеры.

Выступая в эфире Channel 4, Фернандо Алонсо объяснил, что за свою 20-летнюю карьеру у него было только четыре плохих сезона (с 2015 по 2018 годы), когда у его команды были силовые агрегаты Хонда. Кроме того, он уточнил, что доволен своей карьерой, так как имел возможность бороться за титулы.

Фернандо заявил:

«Я бы сказал, что за 20 лет моей карьеры у меня было четыре разочаровывающих года в «Макларен», которая была неконкурентноспособной. Но остальные 16 лет в Формуле-1 я боролся за подиумы и победы - это уникальный результат. Иногда я чувствую, что люди даже немного сожалеют о моих карьерных шагах, но не говорят мне об этом, поэтому я рад это прояснить».

Можно с уверенностью сказать, что недавний переход Алонсо в «Астон Мартин» был одним из его лучших решений в карьере. Испанец великолепно начал новый сезон, финишировав на подиуме в первых двух гонках.

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