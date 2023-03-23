Суперзвезда UFC Конор Макгрегор оставил фанатов в недоумении после того, как выложил странный пост в соцсетях.

Напомним, что в этом году Конор собирается вернуться в UFC.

Несмотря на спортивный перерыв, Макгрегор продолжает оставаться в поле зрения фанатов. Ирландец любит похвастаться в соцсетях своим атлетичным телосложением.

Конор выложил фотографию, где он позирует перед зеркалом. К подобным событиям уже все привыкли, поэтому торс ирландца мало кого может удивить. Другое дело - подпись.

«Я так хорошо пахну, что ты можешь застонать, если я обниму тебя», - написал Макгрегор.

Фанаты не смогли понять, что это значит.

💭 «Что это за подпись, Конор?».

💭 «У чувака есть жена и дети».

💭 «Что мы должны делать с этой информацией?».

💭 «Миллионы людей могут увидеть твою подпись, братан».

💭 «Конор МакСасси».

💭 «Это такая странная подпись».

💭 «Пруфы?».

Как вы относитесь к «странному» поведению Макгрегора?