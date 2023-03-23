🤨🤨🤨 «Я так хорошо пахну, что ты можешь застонать, если я...». Конор выложил странный пост в соцсетях - фанаты не оценили
Суперзвезда UFC Конор Макгрегор оставил фанатов в недоумении после того, как выложил странный пост в соцсетях.
Напомним, что в этом году Конор собирается вернуться в UFC.
Несмотря на спортивный перерыв, Макгрегор продолжает оставаться в поле зрения фанатов. Ирландец любит похвастаться в соцсетях своим атлетичным телосложением.
Конор выложил фотографию, где он позирует перед зеркалом. К подобным событиям уже все привыкли, поэтому торс ирландца мало кого может удивить. Другое дело - подпись.
«Я так хорошо пахну, что ты можешь застонать, если я обниму тебя», - написал Макгрегор.
Фанаты не смогли понять, что это значит.
💭 «Что это за подпись, Конор?».
💭 «У чувака есть жена и дети».
💭 «Что мы должны делать с этой информацией?».
💭 «Миллионы людей могут увидеть твою подпись, братан».
💭 «Конор МакСасси».
💭 «Это такая странная подпись».
💭 «Пруфы?».
Как вы относитесь к «странному» поведению Макгрегора?
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