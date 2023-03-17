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😲 Эндрю Тейту отказали в залоге. Арест продлили еще на 30 дней. Полиция подозревает братьев в организованной преступности и торговле людьми

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Тейты попали.

Согласно последним сообщениям, интернет-звезда и кикбоксер Эндрю Тейт останется в румынской тюрьме, поскольку его просьба об освобождении под залог была отклонена.

Тейт и его младший брат Тристан были взяты под стражу в декабре прошлого года после обвинений в сексуальном насилии и эксплуатации. Никого из них официально не обвинили по подозрению в насилии, но последняя попытка Эндрю выйти под залог была отклонена судом.

Andrew Tate loses fresh appeal to be released from Romanian prison amid human trafficking case | World News | Sky News

Согласно сообщениям, Тейт пытался обжаловать решение в Бухаресте, где 21 февраля его решили оставить в тюрьме еще на 30 дней.

Пресс-секретарь Тейта сказал: «К сожалению, румынская судебная система отклонила просьбу Эндрю об освобождении под залог. Мы разочарованы этим, так как очень надеялись, что Эндрю воссоединится со своей семьей. Мы обжалуем это решение в течение 48 часов».

Братья Тейт первоначально были задержаны на 24 часа в декабре прошлого года. Затем пара оставалась под наблюдением румынских властей еще 30 дней, после чего, в январе арест продлили еще на месяц...

Полиция Румынии конфисковала активы и деньги, которые составляли почти 3,25 миллиона фунтов стерлингов.

Братьев также подозревают в организованной преступности и торговле людьми.

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