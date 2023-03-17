Очень странно.

Любители UFC выразили обеспокоенность по поводу физического состояния Камару Усмана, увидев кадры взвешивания перед UFC 286.

Многие указали на состояние левого колена Усмана, которое, кажется, усеяно синяками и ссадинами. Это наблюдение вызвало много вопросов у фанатов бойца, получил ли он травму или был просто перетренирован, ведь вот-вот ему предстоит выйти на бой с Леоном Эдвардсом.

Несмотря на то, что во время тренировок его видели в коленной скобе, бывший чемпион в полусреднем весе заверил болельщиков, что он не страдает от каких-либо серьезных травм колена.

Несмотря на заверения Усмана о полной готовности, пользователи соцсетей выразили обеспокоенность физическим состоянием спортсмена.

💭 «У него травмировано колено!».

💭 «Он выглядит так, будто его бабушка сшила ему колени».

💭 «Один боковой удар, и ему конец».

💭 «Я думал, что колено Усмана - это мем, но оно действительно выглядит нездоровым».

💭 «Его ноги похожи на велоцирапторов».

💭 «Честно говоря, я больше беспокоюсь о его интервью, чем о его коленях».

💭 «Не могу поверить, что это его колени... Они не похожи на человеческие ноги».

💭 «Похоже на мышечную дистрофию на левой ноге Усмана. Это может быть результатом тяжелой и продолжающейся травмы колена».