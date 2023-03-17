«Он выглядит так, будто его бабушка сшила ему колени». Фанаты беспокоятся о состоянии Камару Усмана - у него явно есть проблемы
Очень странно.
Любители UFC выразили обеспокоенность по поводу физического состояния Камару Усмана, увидев кадры взвешивания перед UFC 286.
Многие указали на состояние левого колена Усмана, которое, кажется, усеяно синяками и ссадинами. Это наблюдение вызвало много вопросов у фанатов бойца, получил ли он травму или был просто перетренирован, ведь вот-вот ему предстоит выйти на бой с Леоном Эдвардсом.
Несмотря на то, что во время тренировок его видели в коленной скобе, бывший чемпион в полусреднем весе заверил болельщиков, что он не страдает от каких-либо серьезных травм колена.
Несмотря на заверения Усмана о полной готовности, пользователи соцсетей выразили обеспокоенность физическим состоянием спортсмена.
💭 «У него травмировано колено!».
💭 «Он выглядит так, будто его бабушка сшила ему колени».
💭 «Один боковой удар, и ему конец».
💭 «Я думал, что колено Усмана - это мем, но оно действительно выглядит нездоровым».
💭 «Его ноги похожи на велоцирапторов».
💭 «Честно говоря, я больше беспокоюсь о его интервью, чем о его коленях».
💭 «Не могу поверить, что это его колени... Они не похожи на человеческие ноги».
💭 «Похоже на мышечную дистрофию на левой ноге Усмана. Это может быть результатом тяжелой и продолжающейся травмы колена».
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