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🔥 «Никто не заслуживает этого больше! Великий человек!». Халк Хоган отреагировал на введение Рея Мистерио в Зал славы WWE

WWE
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Это Рей Мистерио!

Халк Хоган отреагировал на новость о том, что Рей Мистерио буден первым новичком Зала славы WWE 2023 года.

Мистерио является одной из самых известных и любимых фигур в истории профессионального рестлинга.

Бывший чемпион WWE Халк Хоган записал видеопоздравление на свое YouTube-канале.

«Знаете, маньяки, я смотрел WWE прошлой ночью, и мне было очень любопытно, кто будет первым введен в Зал славы 2023 года. Боже мой, это Рей Мистерио! Никто не заслуживает этого больше! Чемпион, великий человек, отличный отец и отличный муж! Он заслуживает того, чтобы быть в Зале славы! В течение многих лет он зажигал. Но потом я подумал, знаешь... кто может быть следующим? Кто может быть таким же достойным?

Моя первая мысль была об одной из величайших команд всех времен - братьях Ружо! Жак Ружо и Раймон Ружо! Эти два парня должны быть в Зале славы! Я голосую за них! Надеюсь, они станут следующими членами! Эй, я просто думаю, что это может случиться, у меня очень хорошее предчувствие по поводу этого!».

6 комментариев

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Тюменский медвежонок
эх чуть не прослезился... рестлинг в детстве с Фоменко, с Халк Хоганом, со Стингом, с Даймон Далласом Пейджем по кличке "пердун" и конечно же великий и ужасный Голдберг, мы ведь даже отрабатывали некоторые прыжки и броски на родительской кровати с братом
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Mixal Best
Ой ё ешеньки мои!!!!!! Прямо по я.йцам!!!
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AKhazhi
Ответ Стэн Смит
Рестлинг по ТНТ с комментариями Фоменко это было офигенно!
Майорша пушка
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raulcapablanca
Ответ Стэн Смит
Рестлинг по ТНТ с комментариями Фоменко это было офигенно!
Это было легендарно, поддерживаю!
+5
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+5
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Mirazhik
ГРОМ В РАЮ
+4
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+4
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Стэн Смит
Рестлинг по ТНТ с комментариями Фоменко это было офигенно!
+11
0
+11
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