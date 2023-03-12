Это Рей Мистерио!

Халк Хоган отреагировал на новость о том, что Рей Мистерио буден первым новичком Зала славы WWE 2023 года.

Мистерио является одной из самых известных и любимых фигур в истории профессионального рестлинга.

Бывший чемпион WWE Халк Хоган записал видеопоздравление на свое YouTube-канале.

«Знаете, маньяки, я смотрел WWE прошлой ночью, и мне было очень любопытно, кто будет первым введен в Зал славы 2023 года. Боже мой, это Рей Мистерио! Никто не заслуживает этого больше! Чемпион, великий человек, отличный отец и отличный муж! Он заслуживает того, чтобы быть в Зале славы! В течение многих лет он зажигал. Но потом я подумал, знаешь... кто может быть следующим? Кто может быть таким же достойным?

Моя первая мысль была об одной из величайших команд всех времен - братьях Ружо! Жак Ружо и Раймон Ружо! Эти два парня должны быть в Зале славы! Я голосую за них! Надеюсь, они станут следующими членами! Эй, я просто думаю, что это может случиться, у меня очень хорошее предчувствие по поводу этого!».