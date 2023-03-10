Вспомнили спустя 50 лет.

Брюс Ли закрепил свое место в истории кино знаменитой дракой с участием Чака Норриса, но оказалось, что съемки этой сцены, на самом деле, были незаконными.

Ли умер 50 лет назад, но он до сих пор считается величайшим актером боевых искусств всех времен. Отчасти это благодаря череде фильмов о кунг-фу, снятые в 1970-х годах, которые включали в себя невероятные боевые сцены.

Самый знаковый бой произошел в фильме Ли 1972 года «Путь дракона».

Гонконгская студия Golden Harvest дала Брюсу полный контроль над съемками, и поэтому он решил, что финальная сцена должна быть снята в римском Колизее, где он будет драться с Чаком Норрисом.

Сцена получила статус культовой. Однако, как оказалось, съемки были незаконными.

Дело в том, что съемки на римской арене запрещены.

По словам писателя Мэтью Полли, Ли и его команда подкупили итальянских чиновников, чтобы те позволили им сниматься на знаменитой арене.

В своей книге «Bruce Lee: A Life» Полли утверждает, что им было разрешено тайно пронести камеры в Колизей в своих сумках. Они притворились туристами, а сотрудники службы безопасности сделали вид, что ничего не заметили.

Съемочная группа успела снять только несколько кадров, поэтому финальная последовательность боя включает в себя как кадры, снятые в Колизее, так и сделанные в студии Golden Harvest.