Эдди Хирн раскритиковал Тайсона Фьюри, назвав его жадным до денег.

Кажется, что шансы на бой цыганского короля с Энтони Джошуа потеряны окончательно. Было несколько попыток провести поединок, но каждый раз сделка проваливалась. Обе стороны обвиняли друг друга.

Теперь же промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сказал, что никаких дальнейших переговоров с командой Александра Усика по поводу потенциального боя вестись не будет.

Хирн же, который представляет Джошуа, говорит, что ему надоели игры Фьюри и, что боксер глумится над фанатами.

Промоутер сказал: «Я скажу вам, что Энтони Джошуа сражался с Александром Усиком - никаких чертовых проблем, никаких вопросов, никаких длительных переговоров - «Это моя обязанность? Я буду с ним драться».

Все говорили: «Откажите Александру Усику. Он тяжелый, не нужно с ним драться.

Эй Джей сказал: «Нет, я хочу быть абсолютным чемпионом. Дайте мне Усика. Готово».

Он продолжил: «Когда вы, ребята, начнете понимать? Если Фьюри говорит, что дело не в деньгах и он готов драться бесплатно - это все чушь.

Ты хочешь денег, ты хочешь слишком много денег. Ты не тот, за кого себя считаешь, этот бой не такой значимый, как ты думаешь.

Это жадность. Если вы хотите быть бесспорным, то вы бьетесь - вы получите 50-60 миллионов фунтов стерлингов вместо 80-100 миллионов.

Если вы действительно хотите драться, то должны пойти на уступки. Когда Тайсон Фьюри дрался с Деонтеем Уайлдером (в 2018 году), мы предложили ему 40/60 за бой с Энтони Джошуа в качестве добровольного претендента.

Он вернулся и сказал: «Я буду драться с Эй Джей только 50/50». В то время Джошуа был гораздо более крутым боксером».