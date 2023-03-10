А цены на билеты впечатляют еще больше.

AutoWeek опубликовал первые изображения того, как будет выглядеть Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, и это будет нечто крайне масштабное.

Гран-при проводился в Вегасе в 1981 и 1982 годах, и вот в ноябре это масштабное событие пройдет там вновь. Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон и другие звезды промчатся по мировой столице развлечений.

По данным AutoWeek, протяженность трассы ― 3,8 мили, и на ней будет 14 поворотов. Она будет огибать строящуюся MSG Sphere ― музыкально-развлекательную арену в форме сферы.

Губернатор Невады Стив Сисола прогнозирует «170 000 посетителей в гоночный уик-энд» и выручку в полмиллиарда долларов.

Но, конечно, билеты на эту феерию стоят немало. За 500 долларов можно купить самый дешевый абонемент, который включает в себя три дня доступа в MSG Sphere и неограниченное количество еды и безалкогольных напитков и стоячее место на трибунах. Цена на стандартные билеты доходит до 10 000 долларов.

Также можно купить VIP-пакет стоимостью 4 миллиона долларов, который включает в себя билеты на концерт Адель в Caesars Palace, пятидневное проживание в роскошном люксе с террасой площадью 4700 квадратных футов с видом на стриптиз-клуб Лас-Вегаса, приватный обед в ресторане Nobu, дворецкий, Rolls Royce с шофером и пропуск в Paddock Club.