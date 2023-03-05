Сократил расходы вдвое.

Вероятно, что вы помните пикантную историю о том, что Дэвид Хэй встречается сразу с двумя девушками.

Видимо, его нетрадиционным отношениям пришел конец.

Напомним, что Хэй находится в отношениях с моделью Сиан Осборн с 2020 года, а несколько месяцев назад к ним присоединилась Унаи Хили.

Сообщается, что Уна Хили бросила экс-чемпиона мира в тяжелом весе. Девушка рассказала изданию The Sun, почему она решила прекратить свой роман с Хэем.

Уна переживает сложный период, пытаясь понять свои чувства. Неизменно одно - ее дети остаются главным приоритетом.

Хили тяжело представлять, как Дэвид и Сиан остаются вместе без нее. Она хочет сфокусироваться на себе и своей семье.

Источник из журнала OK! сообщает: «Она не думает, что это стоит того. Это превратилось из чего-то веселого в большое медийное безумие, и казалось, что все знают об этом».

Возможно, что точкой кипения стал отпуск Хэя и Осборн в Коста-Рике, на который Хили даже не пригласили.

Добавим, что ранее Хили была замужем за регбистом Беном Фоденом - у пары двое детей: 10-летняя дочь и 7-летний сын. Фоден и Хили расстались в 2018 году.