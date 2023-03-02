Возможно, что вы слышали или даже видели новости, связанные с присутствием голливудского актера Джейка Джилленхола на UFC 285.

Многие даже решили, что звезда фильма «Левша» был так впечатлен подготовкой к съемкам, что решил начать профессиональную карьеру бойца ММА.

Придется вас расстроить - это не так. Дело в том, что Джилленхол исполняет главную роль в фильме «Дом у дороги», где он играет бойца ММА. Для придания реализма, съемки проходят прямо во время очередного шоу UFC.

Есть даже кадры самого боя, но не будем спойлерить и покажем только взвешивание.

Хорошо придумали?