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😲 🥊 Что это было? Джейк Джилленхол стал бойцом UFC? Разбираемся!

UFC 285 UFC 285
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Возможно, что вы слышали или даже видели новости, связанные с присутствием голливудского актера Джейка Джилленхола на UFC 285.

Многие даже решили, что звезда фильма «Левша» был так впечатлен подготовкой к съемкам, что решил начать профессиональную карьеру бойца ММА.

Придется вас расстроить - это не так. Дело в том, что Джилленхол исполняет главную роль в фильме «Дом у дороги», где он играет бойца ММА. Для придания реализма, съемки проходят прямо во время очередного шоу UFC.

Есть даже кадры самого боя, но не будем спойлерить и покажем только взвешивание.

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