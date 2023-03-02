Sportsdaily
Блог

😕 «Такой щупленький...». Михаил Коляда устроил горячую фотосессию, но похоже, что ее не оценили. Зря, ведь он хорош 😏

Михаил Коляда Михаил Коляда
Клубы Клубы
фото фото
Фигурное катание Фигурное катание

🔥🔥🔥 Норман Ридус на максималках.

Похоже, что российские фигуристы устроили флешмоб.

Вслед за Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, фотосессию устроил один из сильнейших наших одиночников среди мужчин - Михаил Коляда.

Нельзя не отметить пикантный стиль, в котором снялся Миша...

«Этот парень хорош», - скажите вы. Однако, большая часть публики не оценила фигуру Коляды.

Вот такие вот стандарты красоты у современных женщин.

А что вы считаете?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий