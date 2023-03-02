😕 «Такой щупленький...». Михаил Коляда устроил горячую фотосессию, но похоже, что ее не оценили. Зря, ведь он хорош 😏
🔥🔥🔥 Норман Ридус на максималках.
Похоже, что российские фигуристы устроили флешмоб.
Вслед за Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, фотосессию устроил один из сильнейших наших одиночников среди мужчин - Михаил Коляда.
Нельзя не отметить пикантный стиль, в котором снялся Миша...
«Этот парень хорош», - скажите вы. Однако, большая часть публики не оценила фигуру Коляды.
Вот такие вот стандарты красоты у современных женщин.
А что вы считаете?
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