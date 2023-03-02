🔥🔥🔥 Норман Ридус на максималках.

Похоже, что российские фигуристы устроили флешмоб.

Вслед за Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, фотосессию устроил один из сильнейших наших одиночников среди мужчин - Михаил Коляда.

Нельзя не отметить пикантный стиль, в котором снялся Миша...

«Этот парень хорош», - скажите вы. Однако, большая часть публики не оценила фигуру Коляды.

Вот такие вот стандарты красоты у современных женщин.

А что вы считаете?