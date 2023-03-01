Даже футболиста нашел!

Джон Джонс готовится к своему первому бою за последние 3 года, поэтому все внимание СМИ приковано к американцу.

На этот раз Джонса попросили дать краткую характеристику звездам UFC.

«Валентина Шевченко - воинственная принцесса, Сирил Ган - футболист, Стипе Миочич - GOAT, Кертис Блейдс - гора мышц, Фрэнсис Нганну - гора мышц, Иржи Прохазка - новатор, Джамал Хилл - приятный, Даниэль Кормье - отличный соперник», - сказал Джонс.

Напомним, что бой Джонса и Гана состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.