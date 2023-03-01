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🗡️👸🐐 «Валентина Шевченко - воинственная принцесса, Стипе Миочич - GOAT». Джонс прошел блиц-опрос, дав характеристику звездам UFC

Иржи Прохазка Иржи Прохазка
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Даниэль Кормье Даниэль Кормье
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Стипе Миочич Стипе Миочич
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Даже футболиста нашел!

Джон Джонс готовится к своему первому бою за последние 3 года, поэтому все внимание СМИ приковано к американцу.

На этот раз Джонса попросили дать краткую характеристику звездам UFC.

«Валентина Шевченко - воинственная принцесса, Сирил Ган - футболист, Стипе Миочич - GOAT, Кертис Блейдс - гора мышц, Фрэнсис Нганну - гора мышц, Иржи Прохазка - новатор, Джамал Хилл - приятный, Даниэль Кормье - отличный соперник», - сказал Джонс.

Напомним, что бой Джонса и Гана состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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