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Помните фигуриста Коровина? Он уехал кататься в 🌴 Филиппины и жаловался на предвзятость к себе из-за 🇷🇺 национальности. Теперь он поедет с партнершей на ЧМ 🤩🤩🤩

Александр Коровин
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Изабелла Гамес
Фигурное катание Фигурное катание

В последний момент.

Российский фигурист Александр Коровин, выступающий в парном катании за сборную Филиппин, в последний момент пробился на чемпионат мира благодаря удачному выступлению на турнире Challenge Cup в Нидерландах.

Skaters Gamez, Korovin eye Olympic pair perfection

Это было заключительное соревнование перед стартующим в марте чемпионатом мира. Коровину и его партнерше Изабелле Гамес было необходимо выполнить технический минимум — то есть набрать достаточные баллы в короткой (29 баллов за элементы) и произвольной программах (46). В итоге «филиппинцы» набрали 31,33 и 49,22.

Помните, мы недавно писали про Александра? Он был возмущен отношением к себе в США и не горел желанием продолжать попытки отобраться на ЧМ.

Вот и результат.

Добавим, что Коровин выступал до 2021 года в России, тренировался в клубе Тамары Москвиной. 

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