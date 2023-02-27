В последний момент.

Российский фигурист Александр Коровин, выступающий в парном катании за сборную Филиппин, в последний момент пробился на чемпионат мира благодаря удачному выступлению на турнире Challenge Cup в Нидерландах.

Это было заключительное соревнование перед стартующим в марте чемпионатом мира. Коровину и его партнерше Изабелле Гамес было необходимо выполнить технический минимум — то есть набрать достаточные баллы в короткой (29 баллов за элементы) и произвольной программах (46). В итоге «филиппинцы» набрали 31,33 и 49,22.

Помните, мы недавно писали про Александра? Он был возмущен отношением к себе в США и не горел желанием продолжать попытки отобраться на ЧМ.

Вот и результат.

Добавим, что Коровин выступал до 2021 года в России, тренировался в клубе Тамары Москвиной.