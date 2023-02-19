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⚡️ «Надо во всем разобраться». Комиссия по этике рассмотрит скандальные слова Плющенко о судействе

Елена Чайковская Елена Чайковская
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Евгений Плющенко Евгений Плющенко
ФФКР
Ирина Рабер
Александр Коган
Фигурное катание Фигурное катание

Нужно только подождать.

Комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсудит высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судейского корпуса, заявила председатель комиссии Ирина Рабер. 

Напомним, что Плющенко подверг критике судей за «несправедливое» отношение к его спортсменкам во время первенства России среди юниоров в Перми.

«Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», - ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике высказывания Плющенко.

Однако, глава комиссии отметила, что этот вопрос решится не в ближайшее время.

«Нам надо во всем разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести судей и тренеров. Поэтому в этом надо сначала разобраться», - добавила Рабер.

В 2022 году ФФККР опубликовала кодекс этики, в котором, в частности, предписывается избегать публичных суждений в некорректной и грубой форме об итогах соревнований и решениях судей.

Добавим, что главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская несколько часов назад также дала свой комментарий:

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то херню несете все время, сил уже нет никаких это слушать».

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