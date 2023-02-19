⚡️ «Надо во всем разобраться». Комиссия по этике рассмотрит скандальные слова Плющенко о судействе

Нужно только подождать.

Комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсудит высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судейского корпуса, заявила председатель комиссии Ирина Рабер.

Напомним, что Плющенко подверг критике судей за «несправедливое» отношение к его спортсменкам во время первенства России среди юниоров в Перми.

«Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да», - ответила Рабер на вопрос, рассмотрит ли комиссия по этике высказывания Плющенко.

Однако, глава комиссии отметила, что этот вопрос решится не в ближайшее время.

«Нам надо во всем разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом примем решение. Думаю, что в ближайшие дни это маловероятно. Нам надо рассмотреть все точки зрения, особенно когда это касается чести судей и тренеров. Поэтому в этом надо сначала разобраться», - добавила Рабер.

В 2022 году ФФККР опубликовала кодекс этики, в котором, в частности, предписывается избегать публичных суждений в некорректной и грубой форме об итогах соревнований и решениях судей.

Добавим, что главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская несколько часов назад также дала свой комментарий:

«Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то херню несете все время, сил уже нет никаких это слушать».