🥸 «Мне жаль». Феминистки атаковали Тайгера Вудса за шутку с тампоном. Звезде гольфа пришлось извиняться ☹️

Обиделись.

Организация по расширению прав и возможностей женщин в гневе от шутки Тайгера Вудса на мероприятии PGA Tour.

Звезда гольфа столкнулась с большой негативной реакцией после того, как вручила Джастину Томасу тампон во время Genesis Invitational.

TMZ сообщает, что Карен Шугар, генеральный директор Глобального фонда расширения прав и возможностей женщин, раскритиковала этот поступок как «ненавистнический» и «глухой», назвав его неуважительным к девушкам и женщинам во всем мире.

Шугар утверждает, что шутка намекает на то, что «женские периоды кого-то смущают или являются постыдными признаками слабости».

Вудс же имел ввиду, что Томас «ударит как девушка».

Они утверждали, что шутка отвлекает от проблем, связанных с психическим здоровьем и периодами, с которыми сталкиваются женщины.

Мероприятие в Калифорнии стало первым соревновательным выступлением Вудса за семь месяцев. Вудс шел рядом с Томасом и незаметно положил что-то в руки 29-летнего гольфиста.

Джастин быстро отреагировал, кинув предмет на пол, после чего, они рассмеялись.

Позже камеры показали, что на самом деле это был тампон, который был дан Томасу Вудсом.

Американец столкнулся с критикой со стороны многих в Интернете за свои действия, а некоторые утверждали, что он не «уважает женщин».

Тайгер принес извинения:

«Это должно было быть весело. Очевидно, что так не получилось. Если я кого-то обидел каким-либо образом, мне жаль».