Скандал вокруг Махачева набирает обороты. Менеджер бойца косвенно подтвердил использование капельниц в соцсетях, но сразу же удалил пост

Зачем надо было это писать?

Скандал вокруг Ислама Махачева после его победы над Алексом Волкановски не утихает.

Звезда ММА Дэн Хукер выдвинул ошеломляющее обвинение ― он утверждает, что российский боец использовал капельницы для регидрации перед встречей с Волкановски:

«Тупой ублюдок думает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы сделать ему капельницу, и мы не узнаем».

В поддержку этой версии нет убедительных доказательств, но менеджер Махачева Али Абдельазиз выступил в защиту своего подопечного. Однако, кажется, своими словами он только навредил Исламу.

Он написал в соцсетях:

«Для всех этих идиотов скажу: любой боец UFC может влить 2-3 литра внутривенно, если это сделано медсестрой или профессионалом. На следующей неделе я всех разоблачу. Ислам Махачев — король».

Эти слова, напротив, не защищают, а вызывают больше подозрений. Видимо, Абдельазиз это быстро понял и почти сразу же удалил этот пост, однако интернет все помнит.

Журналист Ариэль Хельвани отреагировал на удаленное заявление менеджера:

«Он удалил его, потому что кто-то, я думаю, сказал ему, что он изобличает себя этим постом. Вы не можете вливать 2-3 литра, делает это профессионал или нет. Разрешено 100 мл в 12 часов. Огромная разница».

Если капельницы действительно имели место, то Махачева могут ждать санкции. Комиссия по боевым видам спорта Западной Австралии прямо запрещает преднамеренную регидратацию, а в правилах USADA утверждается, что правила Комиссии превосходят их собственные, если они запрещают внутривенные инъекции.