Прошел год с Олимпиады в Пекине. В честь круглой даты федерация фигурного катания США вновь напомнила об отмененной церемонии награждения 🏅

Не забыли о допинговом скандале.

В 2022 году с 4 по 20 февраля в Пекине прошла Олимпиада, и те игры были омрачены допинговым скандалом вокруг Камилы Валиевой.

МОК решил отменить церемонию награждения из-за разбирательства:

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чьё нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, ещё не установлено».

Сборную США, которая взяла серебро в командном турнире, это решение очень разочаровало. Федерация фигурного катания добивалась проведения церемонии, но олимпийский комитет не удовлетворил их запросы.

К годовщине тех игр команда США и Федерация фигурного катания выпустили заявление:

«Федерация фигурного катания США и спортсмены глубоко разочарованы отсутствием окончательного решения в командном зачете к моменту приближения годовщины Зимних Олимпийских игр 2022 года. Мы очень гордимся тем, как наши олимпийские медалисты вели себя уверенно и достойно с тех пор, как завоевали медали в Пекине. Они давно заслужили признание, которое не получили из-за продолжающегося процесса. Федерация фигурного катания США призывает к справедливому и надлежащему решению, чтобы по праву присудить медали всем чистым спортсменам, пострадавшим от этой ситуации».

Заявление сопровождается фотографией игроков сборной, держащих пустые рамки для медалей.

Это обращение получило большой отклик в соцсетях. Многие пользователи даже настаивают на том, чтобы они получили золото вместо российской команды:

💬 «Да!! Они заслужили свои медали!! Этих бедных спортсменов ограбили 😡🏅».

💬 «Эти пустые рамки необходимо заполнить надлежащей церемонией награждения этих достойных и чистых спортсменов. Спасибо за публикацию».

💬 «Поступите правильно и дайте им золото, которое они заслуживают».

💬 «Абсолютно отвратительно, что они так и не получили ни церемонии, ни свои ЗАСЛУЖЕННЫЕ медали 😡».

💬 «Не волнуйтесь, МОК еще устроит наградит россиян за допинг/мошенничество/жестокое обращение с детьми не только золотыми медалями, но и «полной» реабилитацией (были ли они вообще наказаны?)».

💬 «Да. Дайте им золотые медали, которые они заслуживают. Мошенники должны быть дисквалифицированы. Достаточно!»