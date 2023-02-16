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«Если идете смотреть шоу, в финале больше не сыграете». Тренер «Канзаса» запретил игрокам смотреть концерт Рианны

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В воскресенье «Канзас-Сити Чифс» вытащил победу у «Филадельфии Иглз» в Супербоуле-2023, который болельщики признали лучшим за последние годы.

Удивительно, но выступление Рианны в перерыве собрало больше аудитории, чем сам финальный матч между – 118,7 млн просмотров против 113 млн. На певицу хотели посмотреть даже игроки, но тренер «Канзаса» был против.

«Если вы идёте смотреть шоу, то идите. Но больше в финале вы не сыграете»: так тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид угрожал отправить на скамейку до конца Супербоула любого игрока, который вышел бы из раздевалки, чтобы посмотреть на выступление Рианны в перерыве.

3 комментария

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Валентин и ыч
Говорят шоу Рианны открывалось и закрывалось каким-то спортивным мероприятием, не разобрал каким именно.
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Stockt Malone
И ведь прав оказался!
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ali13
Невероятно полезный пост!Спасибо!
+1
0
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