«Если идете смотреть шоу, в финале больше не сыграете». Тренер «Канзаса» запретил игрокам смотреть концерт Рианны
В воскресенье «Канзас-Сити Чифс» вытащил победу у «Филадельфии Иглз» в Супербоуле-2023, который болельщики признали лучшим за последние годы.
Удивительно, но выступление Рианны в перерыве собрало больше аудитории, чем сам финальный матч между – 118,7 млн просмотров против 113 млн. На певицу хотели посмотреть даже игроки, но тренер «Канзаса» был против.
«Если вы идёте смотреть шоу, то идите. Но больше в финале вы не сыграете»: так тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид угрожал отправить на скамейку до конца Супербоула любого игрока, который вышел бы из раздевалки, чтобы посмотреть на выступление Рианны в перерыве.
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