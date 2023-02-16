«Если идете смотреть шоу, в финале больше не сыграете». Тренер «Канзаса» запретил игрокам смотреть концерт Рианны

В воскресенье «Канзас-Сити Чифс» вытащил победу у «Филадельфии Иглз» в Супербоуле-2023, который болельщики признали лучшим за последние годы.

Удивительно, но выступление Рианны в перерыве собрало больше аудитории, чем сам финальный матч между – 118,7 млн просмотров против 113 млн. На певицу хотели посмотреть даже игроки, но тренер «Канзаса» был против.