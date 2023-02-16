⚡️ Помните Оскара Писториуса? В марте он может выйти на свободу. Спустя 10 лет, родители убитой все еще не могут смириться с потерей дочери

Отец жертвы не против того, чтобы Оскар вышел на свободу.

Родители Ривы Стенкамп говорят, что они все еще скорбят о своей дочери, даже спустя 10 лет после того, как она была застрелена своим парнем, бывшим южноафриканским паралимпийским чемпионом Оскаром Писториусом.

Бывший спринтер имеет право на условно-досрочное освобождение в марте, сообщает Южноафриканская вещательная корпорация.

«Людям, которые потеряли детей, нужно много времени, чтобы успокоиться и понять, что их больше не будет рядом», - сказала Джун Стенкамп во время интервью ITV.

«Мы так ее любим и скучаем. Часть нашей жизни исчезла. Однажды мы увидим ее, и это то, чего мы с нетерпением ждем», - добавила мать убитой.

Писториус застрелил Стенкамп - модель и выпускницу юридической школы - в своем доме в элитном районе Претории рано утром 14 февраля 2013 года.

Он сказал, что убийство было несчастным случаем после того, как он принял девушку за злоумышленника, но обвинение назвало это преднамеренным актом после того, как они поссорились.

Писториус был первоначально осужден за непредумышленное убийство в 2014 году и приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Год спустя вышестоящий суд отменил приговор и изменил его на умышленное убийство, увеличив срок наказания до шести лет. Обвинение снова обжаловало его, утверждая, что приговор слишком мягким, и Верховный апелляционный суд Южной Африки увеличил его до 13 лет и пяти месяцев в 2017 году.

По данным южноафриканских СМИ, Писториус будет иметь право на условно-досрочное освобождение в следующем месяце.

Отец Ривы встретился с Писториусом в тюрьме, сказав GMB: «Джун и я хотели узнать правду. Мы чувствуем, что это правда: он на самом деле убил ее из-за гнева».

Но Барри Стенкамп говорит, что не получил желаемых ответов из разговора, добавив, что «только Оскар знает правдивую историю».

«Если он должен быть условно-досрочно освобожден, пусть закон пойдет своим чередом, если все это будет сделано на законных основаниях... Я не против условно-досрочного освобождения», - сказал он.

Добавим, что мать Ривы основала Фонд Ривы Ребекки Стенкамп после того, как ее дочь была убита. Он направлен на просвещение и расширение прав и возможностей жертв насилия и жестокого обращения.

«После судебного дела я просто хотела сидеть, плакать и расстраиваться. Но потом я подумала: «Нет, я должна что-то сделать сама. Я не могу все время рыдать», - сказала Джун Стенкамп.