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😳 Австралийский Ютубер попал на UFC 284 без билета, представившись медиа. 😱 Он даже умудрился попасть на выход Волкановского

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Австралийскому ютуберу удалось бесплатно заполучить великолепное место для просмотра UFC 284.

Билеты на мероприятие были проданы в рекордно короткие сроки, и поэтому, по словам ютубера Майки Ти, единственным способом посмотреть, пожалуй, самое большое событие UFC за последнее время - это «проникнуть» внутрь.

Майки оказался на «RAC Arena» без билета, но зато с камерой, ремешком и поло UFC.

Он выдал себя за видеооператора, появившись в униформе организации - маскировка сработала.

В видео, размещенном на YouTube, он документирует свое приключение.

Помимо боя, он еще сумел попасть в зал пресс-конференций UFC, где Джейми Малларки отвечал на вопросы.

Затем австралийцу удалось пробраться на зону прямо рядом перед октагоном, где его также никто не заподозрил.

Майки Ти был в метре от KSI, Логана Пола и соведущего IMPAULSIVE Майка Маджилака.

Австралиец решил, что этого контента ему будет мало и умудрился слиться с командой Волкановского, когда тот выходил на ринг.

Credit: Mikey T/YouTube.

По данным The West, руководство «RAC Arena» заявило, что они очень серьезно отнеслись к организации безопасности, но не знали об этом инциденте.

Как вы считаете, стоит ли наказать ютубера?

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