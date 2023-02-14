Sportsdaily
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🤬 «Этот дебил думает, что может полететь в Австралию, нанять медсестру, использовать «IV», и мы не узнаем об этом. Хитрая собака». 😱 Боец UFC обвинил Махачева в мошенничестве

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Предъявил, но пояснит ли?

Команда Ислама Махачева отреагировала на яростные обвинения в том, что он "обманул" Александру Волкановскому на UFC 284.

Дагестанский спортсмен стал первым бойцом, победившим австралийца в UFC, но его победу запятнал Дэн Хукер, который выдвинул несколько серьезных обвинений в социальных сетях.

Он обвинил Ислама в использовании «IV» для восполнения нехватки жидкости после взвешивания.

В соответствии с правилами USADA, использование «IV» запрещено и считается незаконным.

Хукер написал в Твиттере: «Этот дебил думает, что он может полететь в Австралию, нанять медсестру, использовать «IV», и мы не узнаем об этом. Хитрая собака».

В другом твите он написал: «Докажи, что я неправ. Готов поспорить, что он не сможет».

В третьем твите он добавил: «Он не обманывает - он не выигрывает».

На вопрос, кого он имеет в виду, Хукер ответил: «Ислам - обманщик».

Менеджер Махачева Ризван Магомедов отрицает обвинения:

«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень неудачник. Он неприятный и просто ищет внимания, вот и все».

1 комментарий

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Yaroslav Vasin
Все же dumb cunt переводится несколько иначе . Точно не «дебил» и заметно обиднее .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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