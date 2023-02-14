🤬 «Этот дебил думает, что может полететь в Австралию, нанять медсестру, использовать «IV», и мы не узнаем об этом. Хитрая собака». 😱 Боец UFC обвинил Махачева в мошенничестве
Предъявил, но пояснит ли?
Команда Ислама Махачева отреагировала на яростные обвинения в том, что он "обманул" Александру Волкановскому на UFC 284.
Дагестанский спортсмен стал первым бойцом, победившим австралийца в UFC, но его победу запятнал Дэн Хукер, который выдвинул несколько серьезных обвинений в социальных сетях.
Он обвинил Ислама в использовании «IV» для восполнения нехватки жидкости после взвешивания.
В соответствии с правилами USADA, использование «IV» запрещено и считается незаконным.
Хукер написал в Твиттере: «Этот дебил думает, что он может полететь в Австралию, нанять медсестру, использовать «IV», и мы не узнаем об этом. Хитрая собака».
В другом твите он написал: «Докажи, что я неправ. Готов поспорить, что он не сможет».
В третьем твите он добавил: «Он не обманывает - он не выигрывает».
На вопрос, кого он имеет в виду, Хукер ответил: «Ислам - обманщик».
Менеджер Махачева Ризван Магомедов отрицает обвинения:
«Мы все знаем, что это полная чушь. Парень неудачник. Он неприятный и просто ищет внимания, вот и все».
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