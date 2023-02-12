🤪 «Как описать наше выступление? Русским словом? Ну букву «п». Русский филиппинец Коровин рассказал о местном чемпионате в торговом центре и предвзятом отношении к себе в США

Наш самый необычный фигурист.

Среди участников чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в США можно встретить экзотическое сочетание — пара из Филиппин Изабелла Гомес/Александр Коровин.

28-летний российский парник с Урала, катавшийся до 2020 года у Тамары Москвиной, нашел интересный способ продолжения карьеры.

Турнир, правда, у пары не задался — они заняли 9-е место из 10 участников (одни из китайцев снялись) и набрали лишь 113,48 балла по сумме двух программ.

Ребята пытались отобраться на чемпионат мира, но не набрали технического минимума для участия. Теперь нужно срочно искать еще один международный турнир до середины марта.

Комментируя свое выступление, россиянин не скупился на яркие фразы.

— Саша, расскажи про свои впечатления от выступления.

— Да какие впечатления, сказать нечего. Да и не хочется, если честно. Не то чтобы я ожидал большего, с учетом всех наших тренировок и подготовки. Но то, что было в пятницу и субботу, — это минимум 30 процентов от того, что могло быть.

— Если одно слово подбирать, как это опишешь?

— Русское? Ну букву «п». И это не слово «плохо».

— На самих Филиппинах вы были?

— Да, чемпионат страны у нас проходил в торговом центре. На самом деле, лед неплохой. Единственное — жарко. Выходишь на лед, а там плюс 20.

— А мимо люди ходят, шопингом занимаются?

— Нет, там огражденная зона, за заборчиком, просто так там не гуляют. Кто пришел посмотреть, пропускали по билетам или еще как. Они садились на трибуны, смотрели. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься. Как массовое катание на любом катке.

А, я могу еще одну смешную историю рассказать, — сказал Александр, уже начав вставать. — Меня после 39 баллов в короткой берут за плечо и говорят: «Допинг!» Типа пойдем проверяться. А я думаю: почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза... а теперь они выступают за Филиппины. У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно.