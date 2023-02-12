😆 «Может быть, он что-то выкурил перед просмотром боя». Махачев прокомментировал твит Диаза о том, что Исламу «надрали задницу»

Наверное, так и было.

Пару часов назад Нейт Диаз болезненно отреагировал на победу Ислама Махачева в главном бою UFC 284. Американский боец считает, что дагестанцу «надрали задницу».

Ислама проинформировали о комментариях Диаза во время пресс-конференции после боя. Ответ Махачева развеселил представителей СМИ:

«Честно говоря, я не хочу говорить об этом парне, может быть, он что-то выкурил перед просмотром боя».

Нейт Диаз действительно считается любителем покурить. Боец часто фотографировался курящим марихуану.

Его брат, Ник Диаз, был отстранен от занятий спортом в период с 2015 по 2018 год, потому что сдал положительный результат на частицы каннабиса после допинг-теста в UFC. Он также был оштрафован на сумму более 150 000 долларов.