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😆 «Может быть, он что-то выкурил перед просмотром боя». Махачев прокомментировал твит Диаза о том, что Исламу «надрали задницу»

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Ислам Махачев Ислам Махачев
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Наверное, так и было.

Пару часов назад Нейт Диаз болезненно отреагировал на победу Ислама Махачева в главном бою UFC 284. Американский боец считает, что дагестанцу «надрали задницу».

Ислама проинформировали о комментариях Диаза во время пресс-конференции после боя. Ответ Махачева развеселил представителей СМИ:

«Честно говоря, я не хочу говорить об этом парне, может быть, он что-то выкурил перед просмотром боя».

Нейт Диаз действительно считается любителем покурить. Боец часто фотографировался курящим марихуану.

Nate Diaz smokes weed while USADA drug tester is at his home, tells organisation to 'f*****g suck a d***'

Его брат, Ник Диаз, был отстранен от занятий спортом в период с 2015 по 2018 год, потому что сдал положительный результат на частицы каннабиса после допинг-теста в UFC. Он также был оштрафован на сумму более 150 000 долларов.

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