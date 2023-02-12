😱 «О Боже». Джо Роган в шоке от решения отдать победу Махачеву. «Независимый» портал считает, что австралиец выиграл три раунда 🤯

Никогда такого не было.

Фанат и комментатор UFC Джо Роган был в шоке от решения судей отдать победу Исламу Махачеву.

Американец бросил наушники со словами: «О Боже. Алекс ограблен».

А популярный среди болельщиков независимый портал Verdict опубликовал собственные результаты боя Махачев - Волкановски, где победителем стал Алекс.

Как вы заметили, их вариант предполагает, что второй вариант выиграл австралиец.

Похоже, что в UFC очередной судейский скандал.