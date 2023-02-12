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😱 «О Боже». Джо Роган в шоке от решения отдать победу Махачеву. «Независимый» портал считает, что австралиец выиграл три раунда 🤯

UFC UFC
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Джо Роган
Ислам Махачев Ислам Махачев
Александр Волкановски Александр Волкановски
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Никогда такого не было.

Фанат и комментатор UFC Джо Роган был в шоке от решения судей отдать победу Исламу Махачеву.

Американец бросил наушники со словами: «О Боже. Алекс ограблен».

А популярный среди болельщиков независимый портал Verdict опубликовал собственные результаты боя Махачев - Волкановски, где победителем стал Алекс.

Как вы заметили, их вариант предполагает, что второй вариант выиграл австралиец.

Похоже, что в UFC очередной судейский скандал.

1 комментарий

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Jhon Jhon
Да все видели это ограбление, только арабский рынок сам себя не раскрутит.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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