😱 «О Боже». Джо Роган в шоке от решения отдать победу Махачеву. «Независимый» портал считает, что австралиец выиграл три раунда 🤯
Никогда такого не было.
Фанат и комментатор UFC Джо Роган был в шоке от решения судей отдать победу Исламу Махачеву.
Американец бросил наушники со словами: «О Боже. Алекс ограблен».
А популярный среди болельщиков независимый портал Verdict опубликовал собственные результаты боя Махачев - Волкановски, где победителем стал Алекс.
Как вы заметили, их вариант предполагает, что второй вариант выиграл австралиец.
Похоже, что в UFC очередной судейский скандал.
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