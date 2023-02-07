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📸 Милота дня. Киган Мессинг показал фото детей в кике на чемпионате четырех континентов

Киган Мессинг Киган Мессинг
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В Колорадо-Спрингс прошла короткая программа чемпионата четырех континентов.

После своего проката Киган Мессинг в кике показал телезрителям фото своих детей. Вышло, как всегда, до ужаса трогательно.

Канадец уже показывал фото своего сына на Олимпиаде в Пекине. 

В январе этого года в семье Мессинга родилась дочь. У Кигана стало на один повод для гордости больше!

После короткой программы на чемпионате четырех континентов канадец расположился на второй строчке, набрав 86,70 балла. Впереди оказался лишь японский фигурист Као Миура – 91,90.

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