📸 Милота дня. Киган Мессинг показал фото детей в кике на чемпионате четырех континентов
В Колорадо-Спрингс прошла короткая программа чемпионата четырех континентов.
После своего проката Киган Мессинг в кике показал телезрителям фото своих детей. Вышло, как всегда, до ужаса трогательно.
Канадец уже показывал фото своего сына на Олимпиаде в Пекине.
В январе этого года в семье Мессинга родилась дочь. У Кигана стало на один повод для гордости больше!
После короткой программы на чемпионате четырех континентов канадец расположился на второй строчке, набрав 86,70 балла. Впереди оказался лишь японский фигурист Као Миура – 91,90.
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