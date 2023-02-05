Щербакова не получила награду на «ISU Skating Awards», зато записала видеобращение 🎬. Смотрите 🫣

Как не влюбиться?

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии «ISU Skating Awards».

Победу в этой категории одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен из США. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Зато Аня обратилась к болельщикам после объявления результатов премии ISU:

«Всем привет, это Аня Щербакова! Первым делом, я хотела бы поблагодарить всех любителей фигурного катания, которые поздравили меня с номинацией. Я очень уважаю Нэтана Чена, Пападакис и Сизерона - они легенды нашего спорта, которые подняли его на другой уровень. Для меня огромная честь быть номинированной вместе с ними. Победа на ОИ - мечта для всех профессиональных спортсменов, для этого мы тренируемся изо дня в день, из года в год. Спорт учит нас никогда не сдаваться перед лицом сложностей, преодолевать все препятствия и объединяет нас. Я бы хотела от всего сердца поздравить победителей и пожелать им дальнейший успехов».

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходила сегодня в Цюрихе.