❤️ «Я твоя большая поклонница. Ты многому меня научил». Чемпионка UFC и Bellator Крис Сайборг проводила Емельяненко трогательными словами

«Последний император» изменил MMA.

Легенда ММА Федор Емельяненко повесил перчатки после Bellator 290, закончив долгую и звездную карьеру. Во время пресс-конференции бывшая чемпионка промоушена в полулегком весе Крис Сайборг высоко оценила «Последнего императора» и выразила ему свои пожелания.

Сайборг сказала, что в начале своей карьеры она черпала вдохновение, наблюдаю за тем, как Емельяненко легко побеждает своих оппонентов. Бывшая звезда UFC заявила, что изучение прошлых боев россиянина очень помогло ей в собственной карьере:

«Я твоя большая поклонница. Я начала свою карьеру, наблюдая за твоими боями. Смотрела, как ты бьешь всех, будто на ринге ничего нет. Когда я смотрю твои бои, это мотивирует меня. И, конечно, все, что я делаю на ринге, многому я научилась у тебя, наблюдая за твоими боями. И я желаю тебе всего наилучшего... в следующей главе карьеры - в жизни, я желаю всего наилучшего».

Напомним, что Федор Емельяненко потерпел поражение в своем последнем бою в карьере. 46-летний россиянин проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.