Сегодня ISU вручает фигурный «Золотой мяч». На награду претендуют американец, россиянка и пара из Франции 🏆
Уже сегодня станут известны имена победителей ISU Skating Awards 🏆.
Сегодня в Цюрихе пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.
Мероприятие начнется в 14:45 по московскому времени. Ведущими церемонии станут экс-фигурист Джонни Вейр и журналистка Эльма Смит.
Премия ISU будет вручаться в 6 основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения».
Больше всего нас интересует главная номинация - «самый ценный фигурист», где за награду поборется олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Ее соперниками станут Нэтан Чен (США) и пара Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция).
Напомним, что совет ISU решил не приглашать Анну Щербакову для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности. Какая именно опасность грозит олимпийской чемпионке из России, в обращении не разглашается.
Кого бы вы назвали «самым ценным фигуристом»?
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