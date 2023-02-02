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Сегодня ISU вручает фигурный «Золотой мяч». На награду претендуют американец, россиянка и пара из Франции 🏆

Габриэла Пападакис Габриэла Пападакис
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Нэтан Чен Нэтан Чен
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Анна Щербакова Анна Щербакова
Гийом Сизерон Гийом Сизерон
Фигурное катание Фигурное катание

Уже сегодня станут известны имена победителей ISU Skating Awards 🏆.

Сегодня в Цюрихе пройдет церемония вручения премии ISU Skating Awards.

Мероприятие начнется в 14:45 по московскому времени. Ведущими церемонии станут экс-фигурист Джонни Вейр и журналистка Эльма Смит.

Премия ISU будет вручаться в 6 основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения».

Больше всего нас интересует главная номинация - «самый ценный фигурист», где за награду поборется олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Ее соперниками станут Нэтан Чен (США) и пара Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция).

Напомним, что совет ISU решил не приглашать Анну Щербакову для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности. Какая именно опасность грозит олимпийской чемпионке из России, в обращении не разглашается.

Кого бы вы назвали «самым ценным фигуристом»?

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