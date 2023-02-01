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Бою быть: Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну могут встретиться летом 2023 года

Энтони Джошуа Энтони Джошуа
Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
Клубы
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну был ньюсмейкером с тех пор, как UFC объявили о его уходе из-за неудачных переговоров по контракту.

Теперь Нганну может свободно использовать возможности за пределами UFC: поэтому недавно он вызвал Энтони Джошуа на бой, хотя изначально планировал встретиться с другим чемпионом в супертяжелом весе – Тайсоном Фьюри. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, к большому удовольствию поклонников Нганну, предоставил важную информацию о возможном поединке.

Говоря о потенциальном столкновении Фрэнсиса Нганну и Энтони Джошуа на Fight Hub TV, Эдди Хирн ответил:

«Думаю, приоритет для Энтони Джошуа – снова стать чемпионом мира. Я говорил с Фрэнсисом Нганну об этом. AJ вернется 1 апреля. Мы можем организовать бой между Нганну и Джошуа летом. Это будет большое событие…посмотрим. Мне нравится Фрэнсис. Я думаю, он отличный парень».

Хирн ранее говорил в шоу «Час ММА», что он впечатлен знаниями Нганну о бизнесе, а бой между «Хищником» и Джошуа может стать «одним из самых знаковых боев в мире».

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